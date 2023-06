Berlin - Die traditionelle Fahrrad-Sternfahrt durch ganz Berlin mit mehr als 10.000 Teilnehmern startet an diesem Sonntagmorgen. Auf zahlreichen Strecken fahren Radfahrer ab dem frühen Vormittag von Startpunkten in Brandenburg, am Stadtrand und in allen Bezirken bis zum Großen Stern. Dort ist am Nachmittag ab 14.00 Uhr eine Abschlusskundgebung und ein Straßenfest geplant.

In den früheren Jahren waren zwischen 10.000 und 20.000 Radfahrer dabei. Wegen der vielen Straßensperrungen müssen Autofahrer besonders am Vormittag und Mittag große Umleitungen in Kauf nehmen. Ab dem Nachmittag dürften die Strecken wieder frei sein. Die Verkehrsinformationszentrale rät, statt des Autos lieber S-Bahnen und U-Bahnen zu nutzen.

Die Sternfahrt ist eine Demonstration des Fahrradclubs ADFC, das Motto lautet: „Viva la RADvolution“. Der ADFC fordert eine „Verkehrswende“. Fahrradfahren soll „für alle bequem, komfortabel und sicher“ sein. Radler und Radlerinnen können überall auch zwischendurch auf die Strecken fahren. Für Kinder und Eltern gibt es kürzere Routen. An zwei längeren Stellen fahren Tausende Menschen mit ihren Rändern auch über die gesperrte Stadtautobahn.