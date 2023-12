Dresden - Fans von Dynamo Dresden können das letzte Spiel des Jahres ihrer Mannschaft gratis live am Fernseher verfolgen. Das Topspiel der 3. Liga bei Arminia Bielefeld wird am Mittwoch (19.00 Uhr) kostenlos von „Magentasport“ gezeigt. Die Übertragung beginnt um 18.30 Uhr. Christian Straßburger kommentiert das Traditions-Duell auf der Bielefelder Alm. Moderator Thomas Wagner nimmt mit dem Experten Martin Lanig die Analysen vor.

Dynamo ist aktuell Zweiter hinter Tabellenführer Jahn Regensburg und feierte nach einer Schwächephase jüngst zwei Siege nacheinander. „Am Mittwoch gibt's volle Power. Jetzt haben wir 40 Punkte. Wir sind der Rolle, die wir uns auch selbst aufgetragen haben, gerecht geworden. Das war in der Hinrunde, das müssen wir in der Rückrunde bestätigen“, sagte Kapitän Stefan Kutschke. Das Spiel in Bielefeld bildet zugleich den Auftakt der Rückrunde. Den Saisonauftakt hatte Dynamo 3:1 gegen die Arminia gewonnen.