Jahrelang in Firmenkasse gegriffen? 52-Jährige vor Gericht

Berlin - Weil sie als Angestellte in der Verwaltung eines großen Berliner Entsorgungsunternehmens rund 213.000 Euro veruntreut haben soll, kommt eine 52-Jährige am Mittwoch (9.30 Uhr) vor das Amtsgericht Tiergarten. Die Frau soll zwischen September 2017 und März 2021 unter Ausnutzung ihrer Befugnisse immer wieder Einnahmen der Firma für private Zwecke abgezweigt und dies in Kassenbüchern kaschiert haben. Angeklagt sind mehr als 350 mutmaßliche Taten. Die Frau soll laut Staatsanwaltschaft als finanziell verantwortliche Sachbearbeiterin eine Vertrauensstellung genossen haben. Zudem sei sie im Betriebsrat engagiert gewesen.