Berlin/Kleinmachnow - Die Polizei geht am Freitag weiter Hinweisen auf mögliche Sichtungen des gesuchten Raubtiers südwestlich von Berlin nach. Bei Kleinmachnow machten sich der Gemeindejäger und Polizisten am Morgen auf den Weg in den Wald, wie ein dpa-Reporter berichtete. Ein Sprecher der brandenburgischen Polizeidirektion West sagte auf die Frage, ob es eine konkrete Sichtung gebe, nur: „Es gibt verschiedene Bürgerhinweise, denen wir nachgehen.“

In der Nacht zum Donnerstag soll eine freilaufende Raubkatze in Kleinmachnow südwestlich von Berlin gesichtet worden sein. Die Polizei geht davon aus, dass es sich wahrscheinlich um eine Löwin handelt. Experten äußerten aber auch Zweifel, dass es tatsächlich eine Raubkatze ist.