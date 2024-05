Wernigerode - Die Jäger in Sachsen-Anhalt fordern wieder mehr Mithilfe durch Landwirte beim Schutz vor Wildschäden auf großen Flächen. Gerade bei großen Feldern sei es schwierig, Tiere wie Wildschweine zu jagen, die Schäden anrichteten, sagte der Vorsitzende des Landesjagdverbands Sachsen-Anhalt, Carsten Scholz, auf Anfrage. Bis vor zwei Jahren habe es hier eine Mitwirkung durch die Landwirte unter anderem durch Bejagungsschneisen gegeben. Dies wolle man wieder aufleben lasse und sei hier mit den Bauernverbänden auch bereits in Gesprächen. Am Samstag traf sich der Verband zum Landesjägertag in Wernigerode.