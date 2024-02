Höckerschwäne können in großen Kolonien vorkommen und werden in einigen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt bejagt.

Bautzen/DUR. - Wie der Verein "Komitee gegen Vogelmord e. V." vor kurzem bekannt gab, soll ein Jäger in der Lausitz über Jahre große Mengen mit dem Fleisch geschossener Höckerschwäne gehandelt haben. Der mutmaßliche Täter wurde nun angezeigt, berichtet Axel Hirschfeld, Pressesprecher vom Komitee gegen Vogelmord.

Anonymer Tipp zu illegalem Fleischverkauf auf Facebook

Wie der Verband mitteilte, steht der Beschuldigte unter Verdacht, seit 2016 mehr als 100 von ihm erlegte Höckerschwäne geschlachtet zu haben. Deren geräuchertes Brustfleisch sollen illegal in einem Online-Forum verkauft worden sein. Zuletzt hatte der Mann mit Jagdschein Anfang Januar "geräucherte Schinken aus Schwanenbrust" zum Verkauf auf Facebook angeboten. Er hatte dort das Foto mit dem Räucherschrank, in dem rund 50 "frische Schwanenbrustfilets" lagen, gepostet.

Auch in den Vorjahren hatte der Jäger ähnliche Verkaufsangebote online gestellt. "Eine Auswertung von Fotos ergab, dass durch den Beschuldigten in den letzten Jahren mehr als 100 Höckerschwäne in Form von Brustfilets oder Keulen online zum Verkauf angeboten wurden", berichtete Komitee-Geschäftsführer Alexander Heyd auf Anfrage.

Lesen Sie auch: Viele Helfer beim Fangen der Schwäne in Wittenberg

Höckerschwäne schießen ist nicht überall erlaubt

Auf Nachfragen von Kunden bei Facebook bestätigte der mutmaßlich Beschuldigte, dass es sich um Wildtiere handelt, die von ihm in einem Jagdrevier in der Oberlausitz geschossen wurden. Dies gab der Vogelschutzverein weiter bekannt.

Simone Koebel, Mitarbeiterin vom Landesjagdverband Sachsen, erklärte auf Nachfrage: "Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten, zu denen auch der Höckerschwan (cygnus olor) – gehört, nachzustellen, sie zu fangen und zu töten. Dies bedarf einer Sondergenehmigung."

Wie der Jagdverband aber weiter erklärt, steht der Höckerschwan in Sachsen dennoch im Jagdrecht. "Er darf mit der Sondergenehmigung vom 1. November bis zum 20. Februar bejagt werden", so Koebel.

Lesen Sie auch: Beobachter meldet Schüsse auf Gänse und Schwäne in geschützter Flachwasserzone

LSA: Warum Schwäne überhaupt bejagt werden

Wie der Landesjagdverband Sachsen-Anhalt e. V. bestätigte, dürfen auch in Sachsen-Anhalt Höckerschwäne im gleichen Zeitraum, wie in Sachsen bejagt werden. Allerdings gäbe es nur eine geringe Anzahl an Jägern, die vereinzelt Schwäne jagen.

"Schwäne können in großen Kolonien vorkommen und das Saatgut auf landwirtschaftlichen Feldern auffressen", erklärte Wolf Last, Geschäftsführer vom Landesjagdverband Sachsen-Anhalt. "Doch selbst wenn auf den Feldern knapp hundert Schwäne sitzen, so erwischt man höchsten zwei bis drei Exemplare." Wichtig sei auch zu wissen, dass das Fleisch der Tiere danach für den Eigenverzehr gedacht ist, so Last.

Lausitzer Jäger soll Bediensteter im Umweltamt sein

Der Lausitzer Jäger soll außerdem ein Bediensteter des Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) sein, erklärte das Komitee gegen Vogelmord. "Wir gehen deshalb von vorsätzlicher, gewohnheitsmäßiger und möglicherweise auch gewerbsmäßiger Tatbegehung aus". Das Komitee wirft dem Jäger "Gewinnsucht" vor.

Er kann durch den Vorfall unter anderem seine Jagdlizenz verlieren. Denn die Vermarktung sowie der Erwerb von wilden Schwänen oder Teilen davon ist laut Paragraf 2 der Bundeswildschutzverordnung streng verboten. Das Verbot gilt auch und insbesondere für Tiere, die von Jägern legal getötet werden.

Laut Komitee soll auch gegen mögliche Abnehmer des Mannes ermittelt werden. Ihnen drohen laut Paragraf 39 des Bundesjagdgesetzes Geldstrafen von bis zu 5.000 Euro.

Ob es sich wirklich um einen Bediensteten des Umweltamtes handelt, konnte auf Nachfrage weder bestätigt noch dementiert werden.

Lesen Sie auch: Schwäne auf der A9 bei Weißenfels sorgen für Polizeieinsatz

Peta protestiert massiv gegen das Töten der Schwäne

Die Tierrechtsorganisation Peta protestiert massiv gegen das Töten von Schwänen. "In Hessen, Thüringen und Schleswig-Holstein beispielsweise ist die Jagd auf Höckerschwäne verboten", erklärte Peter Höffken vom Fachleitung Kampagnenteam. Peta hofft daher auf eine Überarbeitung der Landesjagdgesetze in Sachsen und Sachsen-Anhalt.

In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Vorfälle, erklärte die Tierrechtsorganisation. Bei einem Vorfall im Jahr 2015 auf Rügen, bei dem 50 Schwäne geschossen wurden, mussten die Jäger mit einer Geldstrafe rechnen, berichtete die Ostee-Zeitung. Hier erstattetet die Peta Anzeige.

In einem anderen Fall hatte Peta einen Mann und weitere Jäger angezeigt. Diese hatten 2018 am Kubitzer Bodden zwischen Dreschvitz und Rothenkirchen in einen Schwarm von etwa sechs Schwänen, die über ein Feld flogen, geschossen. Die teilweise noch lebenden Tiere wurden dann einfach in Müllsäcken auf die Autoladefläche geworfen. Die Beschuldigten mussten nach der Anzeige allerdings nur eine geringe Geldstrafe bezahlen.