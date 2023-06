Magdeburg - Die IU Internationale Hochschule will zum Beginn des Wintersemesters 2023/24 in Magdeburg einen Campus für dual Studierende eröffnen. Ab Oktober würden die vier Studiengänge Marketingmanagement, Mediendesign, Soziale Arbeit und Tourismusmanagement angeboten, teilte die IU am Mittwoch mit. Vorlesungen und Seminare, teils in klassischer Präsenz und teils in virtueller Präsenz, würden kombiniert mit Praxiserfahrung in einem Unternehmen in der Region. Ab dem Wintersemester 2023/24 sei der Studienstart in Magdeburg alle drei Monate möglich. Den Angaben zufolge ist das Studium für die Studierenden selbst kostenfrei, die Praxispartner übernähmen in der Regel die Studiengebühren.

Die IU Internationale Hochschule gibt an, mit über 100.000 Studierenden die größte Hochschule in Deutschland zu sein. Die private, staatlich anerkannte Bildungseinrichtung hat ihren Hauptsitz in Erfurt und bietet mehr als 200 Studienprogramme an. Neben dem dualen Studium gibt es Fernstudium-Angebote sowie Kombinationen aus Online- und Präsenzveranstaltungen. Die IU ist den Angaben zufolge in mehr als 30 deutschen Städten vertreten und kooperiert mit über 15.000 Unternehmen.