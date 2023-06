Brandenburg/Havel - In der Regionalleitstelle in Brandenburg an der Havel, in der Notrufe über die 112 bearbeitet werden, ist es am Freitag zu einem Ausfall der IT-Systeme gekommen. Hinweise, dass es sich um einen Hackerangriff handle, gebe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht, sagte der Beigeordnete für den Brand- und Katastrophenschutz in Brandenburg/Havel, Thomas Barz. Wie es zu der Störung kam, sei noch nicht klar. Die Regionalleitstelle ist für die Landkreise Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Brandenburg an der Havel zuständig.

Zu den technischen Problemen war es gegen 11.30 Uhr gekommen, auch am späteren Freitagnachmittag dauerten sie an. An der Behebung werde intensiv gearbeitet, hieß es.

Einschränkungen für die Bürger habe es nicht gegeben, sagte Barz. Alle Notrufe über die 112 würden von anderen Leitstellen angenommen. „Wenn eine Leitstelle ausfällt, springt eine andere ein.“ In der offiziellen Information über Warn-Apps hieß es: „Die Alarmierung des Rettungsdienstes und der Feuerwehr ist sichergestellt.“ Fachleute hätten sich rasch an die Fehlerbehebung gemacht, damit die Leitstelle schnell wieder online gehen könne, sagte Barz.