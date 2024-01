Berlin - Ein Jugendclub in Berlin-Kreuzberg ist mit israel- und polizeifeindlichen Parolen beschmiert sowie verwüstet worden. Ein Mitarbeiter des Clubs in der Urbanstraße entdeckte die Parolen sowie beschädigte und umgeworfene Schränke am Donnerstagmorgen und alarmierte die Polizei, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der für politische Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt.