Mit ihrem Kunstpreis unterstützt Investitionsbank Brandenburg Künstlerinnen und Künstler mit Bezug zu Brandenburg. Diesmal geht der Hauptpreis an eine Frau und der Förderpreis an einen Mann.

Potsdam - Die Künstlerin Eva-Maria Schön erhält den Kunstpreis der Investitionsbank des Landes Brandenburgs. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben, wie die Bank mitteilte. Der Förderpreis in Höhe von 5.000 Euro, der in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben wird, geht an den Künstler Clemens Tremmel.

Der Kunstpreis kann an Künstlerinnen und Künstler sämtlicher Sparten verliehen werden, die aus Brandenburg stammen, hier leben oder in ihren Arbeiten einen thematischen Bezug zur Region aufweisen. In diesem Jahr bewarben sich 187 Künstlerinnen und Künstler, eine Jury entschied über die Gewinner.

Eva-Maria Schön wurde den Angaben zufolge in Dresden geboren und hat ihr Sommeratelier in Treuenbrietzen. Clemens Tremmel wurde 1988 in Eisenhüttenstadt geboren. Die beiden erhalten die Preise am 22. Januar 2025 bei der Eröffnung einer Ausstellung mit Arbeiten der beiden in der Bank.