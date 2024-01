Investitionen von 632 Millionen in Gewerbebauten geplant

Erfurt - In Thüringen sollen weniger Büro- und Gewerbebauten errichtet werden, die Investitionssumme für die Projekte steigt aber wegen höherer Baukosten. Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des Statistischen Landesamt in Erfurt hervor. Danach wurden im vergangenen Jahr bis Ende November insgesamt 722 Gewerbebauten zum Bau freigegeben. Dazu gehören auch Fabriken, Logistikhallen oder Hotels. Das waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 93 Projekte weniger. Veranschlagt worden seien Kosten von 632 Millionen Euro - ohne Grundstücks-, Erschließungs- und Baunebenkosten. Die Neubauinvestitionen lagen damit um 31 Millionen Euro über denen im Vorjahreszeitraum.