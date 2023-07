Investitionen in Gewerbebauten gesunken

Erfurt - In Thüringen zeigen sich Investoren angesichts der Kosten beim Bau neuer Gewerbeobjekte zurückhaltend. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden 303 Projekte mit veranschlagten Kosten von 230 Millionen Euro zum Bau freigegeben, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 21,7 Prozent weniger. Der Investitionsrückgang beläuft sich auf 26,4 Prozent.