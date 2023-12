Magdeburg - In der Altmark soll in den kommenden zwei Jahren Kunstgut in 100 Kirchengebäuden systematisch erfasst werden. Dafür stellt das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 85.000 Euro zur Verfügung, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Dienstag mitteilte. Demnach werden 41 Kirchen im Kirchenkreis Stendal und 59 Kirchen in Salzwedel inventarisiert.

„Eine detaillierte Übersicht über Kunst- und Kulturgut ist unverzichtbar, da es sich oftmals um erhebliche ideelle und auch materielle Werte handelt“, erklärte Diana Seeber-Grundmann, die beim Landeskirchenamt der EKM für die Kunstgutinventarisierung Nordbereich zuständig ist. Das Kunstgut werde dabei vermessen, beschrieben, fotografiert, auf Schäden beurteilt und gegebenenfalls die Diebstahlgefährdung eingeschätzt.

Nach Angaben der EKM sind in Sachsen-Anhalt bereits 1288 Kirchen inventarisiert. Der erarbeitete Überblick diene der Erhaltung, Erforschung und dem Schutz der wertvollen Bestände.