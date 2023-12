Suhl - Durch eine Betrugsmasche mit gefälschten Mails und einer vermeintlichen Bankangestellten hat ein Mann rund 14.000 Euro verloren. Der Mann hatte am Samstag bei der Polizei in Suhl Anzeige wegen Betrugs erstattet. Die unbekannten Täter gelangten zunächst über eine sogenannten Phishing Mail an die Bankdaten des Mannes, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Anschließend habe eine Frau den Betroffenen angerufen. Diese habe sich als eine Bankangestellte ausgegeben und den Mann überredete, Zugriff auf seinen Computer zuzulassen. Seitdem seien drei Mal verschiedene Summen vom Konto des Mannes auf bislang unbekannte Konten überwiesen worden.

Es sei unklar, ob der Betroffene wieder an sein Geld gelangen könne, so die Polizei. Details zu dem Opfer nannte die Polizei nicht.

Bei Phishing-Angriffen handelt es sich um betrügerische E-Mails, Textnachrichten, Telefonanrufe oder Websites, die darauf abzielen, Menschen dazu zu verleiten, Schadsoftware herunterzuladen, vertrauliche Informationen weiterzugeben oder andere Handlungen vorzunehmen, die sie selbst oder ihr Unternehmen der Cyberkriminalität aussetzen.