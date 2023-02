Sömmerda - Zwei Männer haben Tausende Euro an Internetbetrüger verloren. Ein 46-Jähriger aus Sömmerda wollte in den vergangenen Tagen in Kryptowährungen investieren und überwies einen vierstelligen Betrag auf das Geld einer „ominösen Tradingfirma“, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Täter nahmen darüber hinaus im Namen des Geschädigten ein Darlehen in Höhe von etwa 70.000 Euro auf und investierten es wieder in eine Onlinewährung.

Am Mittwoch wandte sich ein 54-Jähriger an die Polizei: Der Mann aus dem Landkreis Sömmerda investierte zunächst 500 Euro in Bitcoin. Eine Tradingfirma täuschte ihm einen angeblichen Gewinn vor, um Zugriff auf seinen Computer zu bekommen. Per Fernzugriff hätten die Betrüger mehr als 13.000 Euro auf ausländische Konten gebucht. Die Kriminalpolizei ermittelt.