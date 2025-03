Theater, Lesungen, Workshops: In Sachsen-Anhalt setzen die Aktionswochen ein Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt – mit Veranstaltungen in mehreren Städten.

Internationale Wochen gegen Rassismus in Sachsen-Anhalt

In Genthin soll ein überdimensionaler Friedenskranich gefaltet werden. (Archivbild)

Magdeburg - Unter dem Motto „Menschenwürde schützen“ haben in Sachsen-Anhalt die Internationalen Wochen gegen Rassismus begonnen. Bis zum 30. März sind landesweit zahlreiche Veranstaltungen geplant, die sich mit Rassismus, Antisemitismus und gesellschaftlicher Ausgrenzung auseinandersetzen, wie die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Sachsen-Anhalt mitteilte.

Vielfältiges Programm in Magdeburg

In Magdeburg, wo die Aktionswochen bereits zum zehnten Mal stattfinden, gibt es ein umfangreiches Programm. Geplant ist unter anderem ein Theaterstück, das einen humorvollen Blick auf die soziale Realität und politischen Aktivismus wirft. Außerdem gibt es eine Buchlesung zum Thema Arbeitsmigration.

Auch für Jugendliche gibt es zahlreiche Angebote: Die Stadtbibliothek organisiert Workshops, in denen Erfahrungen mit Rassismus thematisiert werden. Weitere Lesungen beschäftigen sich mit Schach als verbindendem Element zwischen Kulturen sowie mit Hip-Hop und postmigrantischer Identität. Ein zentrales Ereignis ist die Kundgebung auf dem Alten Markt am kommenden Freitag (21. März), dem Internationalen Tag gegen Rassismus.

Aktionen und Workshops in ganz Sachsen-Anhalt

Auch in anderen Städten finden zahlreiche Veranstaltungen statt. So wurde in Genthin die Aktionsreihe mit einer Kunstaktion eröffnet: Ein überdimensionaler Friedenskranich soll dort als Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt gefaltet werden.

Zusätzlich rücken Workshops und Vorträge gesellschaftliche Ungleichheiten und Diskriminierung im Alltag in den Fokus. In Wittenberg gibt es eine Veranstaltung zu Alltagsrassismus, in Genthin wird über Hass im Netz und Fake News diskutiert.

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus finden in diesem Jahr bundesweit zum 50. Mal statt.