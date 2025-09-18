50 Jahre Interkulturelle Woche: Überall in Sachsen-Anhalt feiern Städte und Gemeinden das Miteinander. Was erwartet die Besucher dieses Jahr?

Magdeburg - Am Samstag startet in Sachsen-Anhalt die Interkulturelle Woche. In diesem Jahr beteiligen sich landesweit rund 50 Städte, Gemeinden und Kreise mit Hunderten Veranstaltungen, wie es in einer Mitteilung des Sozialministeriums hieß.

In der Moritzkirche in Halle wird nach Angaben der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am 25. September ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Die Gemeinde der Hoffnungskirche in Magdeburg lädt am 26. September zu einem Benefizkonzert.

Die Interkulturelle Woche findet seit 1975 jährlich statt. Zum 50. Jubiläum sind deutschlandweit über 6.000 Veranstaltungen an mehr als 750 Orten geplant.

Das diesjährige Motto lautet „dafür!“. „Auf größer werdende Vorbehalte und Ängste, auf zunehmende Ausgrenzung, offenen Rassismus und die Zurückweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte antwortet die Interkulturelle Woche mit einem klaren Statement: Wir sind dafür – für jeden einzelnen Menschen“, hieß es in einer Mitteilung.