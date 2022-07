Integrationsprojekte werden mit Preis geehrt

Hannover - Der Integrationspreis des Landes Niedersachsen geht in diesem Jahr an Projekte aus Oldenburg, Langenhagen, Göttingen, Zeven und Harburg, die sich in besonderer Weise mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte, wird die mit insgesamt 24 000 Euro dotierte Auszeichnung Ende November von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und der Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf (SPD), übergeben. Der Preis wird zum 13. Mal verliehen.

Das Motto in diesem Jahr lautet: „Integration von Kindern und Jugendlichen - gemeinsam stark in die Zukunft!“. Geehrt werden unter anderem Projekte, die sich mit der Lern- und Sprachförderung Geflüchteter, gewalt- und geschlechtersensiblen Präventionsarbeit sowie Beratungs- und Betreuungsangeboten auseinandersetzen.

Gesellschaftliche Teilhabe sei in diesen Zeiten relevanter als je zuvor - ganz unabhängig von Herkunft, Kultur, Alter, Geschlecht, Religion, wirtschaftlicher oder finanzieller Situation, hieß es.