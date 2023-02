Berlin - Ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat sich Berlins Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial für einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik ausgesprochen. „Wir sehen, dass der erleichterte Zugang nach Deutschland für ukrainische Geflüchtete sofortige gesellschaftliche Teilhabe erlaubt“, erklärte Niewiedzial am Donnerstag. Sie könnten ab dem ersten Tag arbeiten und in privaten Wohnungen leben. „Dies muss in Zukunft für alle Neuankommenden die Regel sein, damit sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können.“

Migration sei für eine Gesellschaft auch mit temporärem Stress verbunden, sagte Niewiedzial weiter. „Es fehlen Wohnungen, Schul- und Kitaplätze und die Ämter sind am Limit. Um die Akzeptanz der Bevölkerung nicht zu verlieren, kommt es auf gutes Krisenmanagement an.“ Migration müsse Ansporn für einen Modernisierungs- und Reformschub sein. „Es braucht mehr digitale Verwaltung, mehr sozialen Wohnungsbau, moderne Schulen und weniger Bürokratie. Das kommt allen Menschen in unserer Stadt zugute“, erklärte die Politikerin.

Nach neuen Angaben der Sozialverwaltung vom Donnerstag hat Berlin als eine Art Drehkreuz 380 000 ukrainische Kriegsflüchtlinge erstversorgt. Viele seien dann an andere Orte in Deutschland und Europa weitergereist. Nach Angaben der Verwaltung lebten etwa 60.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Berlin. Fast 50.000 von ihnen hätten inzwischen einen Aufenthaltstitel. Am Dienstag hatte Sozial- und Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) noch von 360.000 erstversorgten ukrainischen Flüchtlingen gesprochen.