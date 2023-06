Solarmodule für ein sogenanntes Balkonkraftwerk hängen an einem Balkon.

Magdeburg - Angesichts hoher Strompreise installieren immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt Balkonkraftwerke. Der größte regionale Netzbetreiber in Ostdeutschland, Mitnetz, teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass sich die Zahl der angeschlossenen Anlagen im Netz von 575 im Jahr 2021 auf 2381 im vergangenen Jahr mehr als vervierfacht habe. Das Unternehmen rechnet aktuell mit 7000 neuen Anlagen in diesem Jahr.

Auch der zweite große Netzbetreiber im Westen Sachsen-Anhalts, Avacon, rechnet für das laufende Jahr mit einer Verdoppelung der Anlagen. Man verzeichne einen großen Zuwachs.

Bei der Installation werden Solarmodule zum Beispiel an Balkonen angebracht. Der Strom wird mit einem Wechselrichter in den Stromkreis der Wohnung eingespeist und direkt verbraucht. Dadurch können dauernd laufende Geräte wie etwa ein Kühlschrank betrieben werden. Die Energie kann in der Regel nicht gespeichert werden. Vermieter müssen den Anlagen zustimmen.

Die Grünen in Magdeburg hatten zuletzt versucht, ein Förderprogramm der Stadt für Balkonkraftwerke auflegen zu lassen. Der Stadtrat stimmte angesichts der Kosten und des begrenzten Nutzens jedoch dagegen. Einige andere Städte in Deutschland, wie etwa Jena, fördern den Kauf einer solchen Anlage bereits.

In Magdeburg bieten die Stadtwerke selbst die Solaranlagen zum Kauf an. In der Landeshauptstadt ist die Installation der Anlagen ebenfalls stark gestiegen. Waren es 2021 noch 24 neue Anlagen im gesamten Jahr, sind es in diesem Jahr schon mehr als 130. Die Stadtwerke weisen zudem darauf hin, dass vermutlich nicht alle Betreiber ihre Anlagen ordnungsgemäß angemeldet haben.

Aber nicht nur in den großen Städten sind Balkonkraftwerke ein Thema. Auch in Staßfurt (Salzlandkreis) werden nach Angaben der Stadtwerke dort immer mehr dieser Anlagen genutzt. Vor drei Jahren seien es noch insgesamt zwei Anlagen offiziell gewesen, inzwischen seien es in diesem Jahr schon 40. „Die Tendenz ist stark steigend und wir gehen von einer größeren Dunkelziffer nicht gemeldeter Anlagen aus“, sagte eine Sprecherin.