Eine Fahrerin bemerkt in ihrem Wagen ein größeres Insekt. Dies führt zu einem Fahrfehler.

Nordenham - Eine Fahrerin hat bei Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ein größeres Insekt in ihrem Wagen bemerkt, sie kommt mit ihrem Auto von der Straße ab und kollidiert mit einem Baum. Die 56-Jährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau sei am Mittwoch mit ihrem Wagen aus Richtung Nordenham kommend die B212 in Richtung Blexen gefahren, als sie das Insekt bemerkt habe. Daraufhin kam sie infolge eines Fahrfehlers nach rechts der Straße ab, so die Polizei. Ihr Auto stieß gegen den Baum und habe sich überschlagen.