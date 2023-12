Verden - Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens hat wegen der angespannten Hochwasserlage im Land dazu aufgerufen, zurückhaltend mit Silvester-Feuerwerk umzugehen. Die Feuerwehren seien in einem großen Einsatz, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag in Verden. „Deswegen bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger, dass sie sensibel und vorsichtig in dieser Silvesternacht miteinander umgehen, auch gerade was Feuerwerk angeht. Denn die Hilfskräfte, die Einsatzkräfte, die Rettungsdienste sind mit dem Hochwasser beschäftigt.“ Weitere Problemlagen sollten möglichst von den Einsatzkräften ferngehalten werden.

Behrens beklagte zudem einen leichtsinnigen Umgang mancher Menschen mit dem Hochwasser. Es gebe eine große Einsatzbereitschaft der Bevölkerung. „Aber wir haben auch leider einige, die im Katastrophentourismus unterwegs sind, die auf Deiche gehen, die gesperrt sind, die auf Straßen fahren, die gesperrt sind, die sich nicht an die Regeln halten“, sagte Behrens. Sie rief dazu auf, auf die Absperrungen zu achten. „Das ist nämlich kein Spaß, sondern das ist lebensgefährlich“, sagte die Ministerin.