Brandenburgs Innenministerin Lange fordert schon länger Korrekturen in der Migrationspolitik. Nach dem Anschlag in München äußert sie sich.

Potsdam - Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange (SPD) sieht sich nach dem Anschlag in München in ihrer Forderung nach Reformen in der Asyl- und Migrationspolitik bestätigt. „Wir haben in Deutschland dringenden Handlungsbedarf“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. So wie bisher gehe es nicht weiter.

„Die Menschen sind erschüttert, die Dinge geraten ins Rutschen“, sagte Lange. Neben der Erschütterung über diese erneute furchtbare Gewalttat muss nun in der Politik parteiübergreifend die dringende Erkenntnis treten, dass es jetzt auf wirkliche Taten ankommt.“ Diese Lösungen müssten in der politischen Mitte gefunden werden.

Am Donnerstag war ein Autofahrer in München mit seinem Fahrzeug in einen Demonstrationszug gefahren. Laut Polizei wurden mindestens 36 Menschen verletzt, darunter ein zwei Jahre altes Kind. Ein 24-jähriger Afghane, der 2016 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland gekommen war und später Asyl beantragte, wurde festgenommen. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Motiv des Autofahrers aus. Zuvor gab es in anderen Städten bereits mehrere Anschläge mit Toten und Verletzen.