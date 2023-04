Hannover - Die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat Sportvereine für ihre große Unterstützung bei der Integration von Ukraine-Flüchtlingen gelobt. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe auch den Sport im vergangenen Jahr stark beeinträchtigt, sagte Behrens am Montag bei der Vorstellung des Sportberichts für das Jahr 2022.

„Dieser hat dabei nachdrücklich bewiesen, wie solidarisch er ist: Insbesondere dadurch, dass Schutzsuchende aus der Ukraine, die in Gastfamilien untergebracht wurden, in großer Zahl in Vereine integriert wurden“, wurde Behrens in dem Bericht zitiert. Die Politikerin ist neben inneren Angelegenheiten auch für Sport zuständig.

Der Vorstandsvorsitzende des Landessportbundes Niedersachsen, Reinhard Rawe, freute sich nach den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie vor allem über die wieder gestiegenen Mitgliedszahlen in den Vereinen. „Nach den Mitgliederrückgängen in den ersten beiden Jahren der Corona-Pandemie haben 2022 vor allem wieder mehr Kinder im Alter bis 14 Jahren in Vereinen Sport getrieben“, sagte Rawe. Die niedersächsischen Sportvereine zählten zum Ende des Jahres insgesamt 2.518.082 Mitglieder.