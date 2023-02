Potsdam - Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat angesichts der steigenden Zahl an Flüchtlingen vor einer Überforderung gewarnt. „Unser Aufnahmesystem ist am Limit“, sagte Stübgen am Mittwoch im Landtag in Potsdam. Wenn die Einwanderung so wie derzeit anhalte, würden Kommunen und Helfer überfordert.

„Uns droht ein massives Integrationsversagen durch Überlastung. (...) Wir müssen jetzt auf allen Ebenen aktiv werden, um einen drohenden Migrationskollaps zu verhindern“, so Stübgen. Die Plätze zur Unterbringung in Kommunen seien fast ausgeschöpft. „Wir stehen kurz davor, Turnhallen und Zelte akquirieren zu müssen.“ Nötig sei eine „Migrationsbremse“.

Im vergangenen Jahr haben Brandenburgs Kommunen rund 39 000 Flüchtlinge aufgenommen, der Großteil davon Geflüchtete aus der Ukraine. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2015 wurde damit laut Landesregierung um rund 13.000 Menschen übertroffen. In diesem Jahr wird Brandenburg nach einer Schätzung fast 26.000 Flüchtlinge aufnehmen. AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt warnte vor einer „Masseneinwanderung“. „Die deutsche Migrationspolitik ist von grundauf falsch“, sagte er und forderte eine Umkehr. Die anderen Fraktionen warnten daraufhin vor Panikmache.