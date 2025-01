Ein sächsischer Linke-Politiker wird bei Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag in Riesa von einem Polizisten zu Boden gestreckt. Innenminister Schuster sichert Aufklärung zu.

Dresden - Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hat den bei einer Demonstration verletzten Linke-Politiker Nam Duy Nguyen (29) getroffen. „Ich habe mich über das Befinden von Herrn Nam Duy Nguyen erkundigt. Es war mir wichtig, dieses persönlich zu tun und nicht nur über die Medien“, sagte Schuster der Deutschen Presse-Agentur. Er war mit dem jungen Abgeordneten nach dem Plenum im Landtag zusammengekommen.

Linke-Abgeordneter bewusstlos geschlagen

Am vergangenen Samstag hatten gut 10.000 Menschen in Riesa gegen den AfD-Bundesparteitag in Riesa demonstriert. Der Parteitag konnte erst mit zwei Stunden Verspätung beginnen. Nach Angaben der Partei Die Linke wurde ihr sächsischer Landtagsabgeordneter Nam Duy Nguyen von einem Polizisten bewusstlos geschlagen, obwohl er sich als parlamentarischer Beobachter der Demonstration zu erkennen gab.

Kritik am Polizeieinsatz

Sowohl die Veranstalter der Proteste als auch die AfD kritisierten den Polizeieinsatz aus ihrem jeweiligen Blickwinkel. Innenminister Schuster sicherte Aufklärung zu, lobte aber insgesamt den Einsatz der Polizei. „Jedes mögliche Fehlverhalten in diesem Zusammenhang werden wir konsequent aufklären“, erklärte er. Riesa sei einer der schwierigsten polizeilichen Großeinsätze der zurückliegenden Jahre gewesen.

Auch 30 Beamte verletzt, 9 ohne Fremdbeteiligung

Nach Angaben der zuständigen Polizeidirektion Dresden waren etwa 4.000 Polizisten aus zwölf Bundesländern und von der Bundespolizei im Einsatz. Im Verlauf des Einsatzes seien 30 Polizisten verletzt worden, 9 von ihnen ohne Fremdbeteiligung, hieß es. Zur Anzahl der verletzten Versammlungsteilnehmer würden der Polizei keine Angaben vorliegen. Zehn Polizeifahrzeuge seien während der drei Einsatztage in Riesa beschädigt worden.

Polizei leitete bisher 70 Ermittlungsverfahren ein

Die Polizei leitete nach eigenen Angaben bisher 70 Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruch und Nötigung. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen. Im Fall von Nam Duy Nguyen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung im Amt. Ein weiteres Verfahren betrifft einen Beamten, der seinen Hund gegen einen Demonstranten zum Einsatz brachte.