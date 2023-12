Berlin/Magdeburg - Die Innenministerinnen und Innenminister der Länder wollen für Amts- und Mandatsträger einen angemessenen Schutz vor Angriffen im digitalen Raum wie auch vor Ort. „Unsere Demokratie lebt davon, dass sich Bürgerinnen und Bürger zur Wahl stellen und Ämter und Mandate übernehmen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob sie diese haupt- oder ehrenamtlich ausüben“, betonte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Freitag nach einem Treffen mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen. „Es ist die Aufgabe von Gesellschaft und Sicherheitsbehörden, sich schützend vor Amts- und Mandatsträger zu stellen.“

Die Innenminister bitten in einem einstimmigen Beschluss die Justizministerkonferenz, zu prüfen, ob ein qualifizierter Straftatbestand bei Bedrohungen von Amts- und Mandatsträgern geschaffen werden kann. Innenministerin Zieschang betonte: „Das ist nicht zuletzt auch ein Signal an alle, die sich künftig engagieren wollen und sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 zur Wahl stellen.“