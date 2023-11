Berlin - Ermittlungen der Berliner Polizei gegen Mitarbeiter des Staatsschutzes beim Landeskriminalamt sollen am Montag (9.00 Uhr) im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses thematisiert werden. Abgeordnete von Linken und Grünen verlangen von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik Informationen zu rund 300 Fällen, die in der für Straftaten aus dem rechten Spektrum zuständigen Abteilung liegen geblieben sind. Nach Polizeiangaben war erst bei einem Führungswechsel in dem Kommissariat aufgefallen, dass diese Verfahren gar nicht oder unzureichend bearbeitet worden sind.

Inzwischen wird laut Polizei wegen Strafvereitelung im Amt ermittelt. Im Fokus stehen dabei der frühere Kommissariatsleiter und ein Sachbearbeiter. Laut Polizei ist zu klären, wem die liegengebliebenen Akten strafrechtlich anzulasten sind. Nach Angaben einer Polizeisprecherin stammen die Verfahren größtenteils aus den Jahren 2020 und 2021. Öffentlich nicht bekannt ist, um welche Straftaten aus dem rechten Spektrum es konkret geht. Unklar ist bislang auch, aus welchen Gründen die Verfahren liegenblieben - ob dies etwa aus Überlastung geschah oder absichtlich aus politischen Motiven.