Wedemark - Eine 52 Jahre alte Inlineskaterin ist in der Region Hannover von einem Motorrad angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau habe am Ostermontag eine Landesstraße in der Wedemark überqueren wollen, als sie ein 61-Jähriger mit seinem Motorrad erfasste, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der 61-Jährige kam mit leichten Verletzungen und einem Schock ins Krankenhaus. Für rund zwei Stunden blieb die Landesstraße voll gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.