Dresden - Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung hat der sächsische Landesinklusionsbeauftragte, Michael Welsch, mehr Rücksicht gefordert. „Die Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen muss bei allen administrativen und politischen Entscheidungen zur Selbstverständlichkeit werden“, erklärte Welsch am Sonntag laut einer Mitteilung.

Die menschenrechtlichen Aspekte der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen müssten Richtschnur des Handelns aller Akteure sein.

In einem Staatenbericht, den die Bundesrepublik einem Fachausschuss der Vereinten Nationen vorgelegt hatte, habe dieser besonders in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt und unabhängige Lebensführung dringenden Handlungsbedarf identifiziert, hieß es. Bund, Länder und Kommunen seien deshalb aufgefordert, ihre Bemühungen zur Umsetzung der Konvention insbesondere in diesen Bereichen zu verstärken.

Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung wird jedes Jahr am 3. Dezember gefeiert.