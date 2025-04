Berlin - Eine neue Gedenktafel im Olympiastadion soll knapp zwei Jahre nach den Special Olympics World Games ein nachhaltiges Zeichen für Inklusion an dem historischen Ort setzen. Die Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten wurden 2023 vor über 50.000 Zuschauern im Olympiastadion mit einer beeindruckenden Feier eröffnet und leiteten das weltweit größte inklusive Sportereignis ein.

„Die Installation der Info-Stele ist ein weiterer Schritt, um das Bewusstsein für Inklusion und die Vielfalt im Sport sichtbar zu machen. Die Special Olympics World Games in Berlin haben gezeigt, dass jeder Mensch, unabhängig von seinen Fähigkeiten, einen Platz im Sport und der Gesellschaft verdient“, sagte Sven Albrecht, Bundesgeschäftsführer von Special Olympics Deutschland, bei der Einweihung der Stele. „Die Athleten haben uns alle inspiriert und uns die Kraft des Sports eindrucksvoll vor Augen geführt.“

Athletensprecher: Stele verbreitet Botschaft weiter

Die vom 17. bis zum 25. Juni 2023 dauernden Spiele waren das größte Sportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Über 6.500 Sportler aus 170 Nationen gingen in 26 Disziplinen an den Start.

Athletensprecher Dennis Mellentin freute sich über das sichtbare Zeichen: „Für die Athleten war es eine unglaubliche Erfahrung, in einem so beeindruckenden Stadion vor so vielen Menschen einzulaufen. Während der Weltspiele haben wir gezeigt, dass wir nicht nur im Sport, sondern auch im Leben gleichberechtigt sind. Die Info-Stele wird dazu beitragen, unsere Botschaft weiter zu verbreiten.“