Berlin - 685 Fälle von Beleidigungen und Übergriffen gegen schwule Männer, lesbische Frauen und Transsexuelle sind im vergangenen Jahr von einer Anti-Gewalt-Initiative gezählt worden. Das seien 23 Prozent mehr als im Vorjahr (2022: 557), teilte das „schwule Anti-Gewalt-Projekt“ Maneo am Mittwoch mit. Bei der Initiative, die seit 34 Jahren arbeitet, melden sich vor allem Betroffene, die von Übergriffen berichten. Die Taten waren vor allem Beleidigungen (32 Prozent), versuchte und erfolgte Körperverletzungen (31 Prozent) und Nötigungen und Bedrohungen (27 Prozent).

Ob es tatsächlich zu mehr Taten kam oder ob die Opfer sich mehr als früher bei der Initiative melden, ist nicht bekannt. Maneo teilte mit: „Die hohen Zahlen sprechen für die hohe Akzeptanz unserer Arbeit in unseren Szenen, auch für eine langsam wachsende Bereitschaft, Übergriffe nicht weiter zu verschweigen, sondern darüber zu sprechen.“ Die weitere Sichtbarkeit von Schwulen, Lesben und Transsexuellen in Berlin biete auch mehr Angriffsflächen für Menschen, die sich gegen Vielfalt und Toleranz stellen würden.

Insgesamt hätten sich 892 Menschen mit 1014 Fällen und Hinweisen an Maneo gewandt, aber nicht alle Fälle hätten einen erkennbaren homosexuellenfeindlichen Bezug.

Zu den erfassten Fällen zählten auch 85 Übergriffe gegen Initiativen, Gedenkorte und Teilnehmer von Veranstaltungen. Einrichtungen seien beschossen oder mit Buttersäure oder Reizgas traktiert und Scheiben eingeworfen worden. Mitarbeiter seien bedroht und beleidigt worden. Auch auf Szeneveranstaltungen sei es zu Einschüchterungen, Beleidigungen und Körperverletzungen gekommen.

Die meisten Übergriffe geschahen in Stadtteilen der Innenstadt, in denen es viel Nachtleben und Szene-Kneipen und Clubs gibt: Schöneberg (24 Prozent), Mitte (10 Prozent), Kreuzberg (9 Prozent), Tiergarten (7 Prozent) und Neukölln (6 Prozent). Fast die Hälfte der Taten ereignete sich in der Öffentlichkeit und in Bahnen und Bussen.

Maneo führte in seiner Bilanz auch einige Beispiele auf:

- Im Februar 2023 wurde ein schwuler Mann in Neukölln auf der Straße zunächst von drei jungen Männern beleidigt und dann gegen den Kopf geschlagen.

- Im April 2023 rief ein Mann in die Räume einer Initiative in Schöneberg, dass alle Schwulen vergast gehören.

- Im Mai 2023 wird ein 28-jähriger schwuler Mann in Reinickendorf von zwei Männern ausgeraubt und mit einem Messerstich verletzt, nachdem er sich über eine Dating-Plattform im Internet verabredet hatte.

- Im September 2023 werden zwei Frauen, die Hand-in-Hand in Neukölln auf der Straße gehen, von einer Gruppe Jugendlicher beleidigt, ein Jugendlicher schlägt eine der Frauen so hart ins Gesicht, dass sie einen Knochenbruch erleidet.