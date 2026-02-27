Die Influenza-Welle in Sachsen-Anhalt schwächt sich ab. Und auch bei Kleinkindern gehen die Arztbesuche wegen Atemwegsinfektionen zurück.

Halle - Die Influenza-Welle in Sachsen-Anhalt hält an, hat nach Einschätzung des Landesamts für Verbraucherschutz aber ihren Höhepunkt überschritten. 1.565 Fälle wurden laut dem aktuellen Bericht in der vergangenen Woche im Land gemeldet. In der Woche zuvor, der siebten Kalenderwoche, waren es knapp 1.900 gewesen.

„Die Anzahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegsinfektionen nimmt - insbesondere in der besonders betroffenen Altersgruppe der Kleinkinder - in Sachsen-Anhalt deutlich ab“, hieß es in der Mitteilung des Landesamts. „Auch schwer verlaufende Atemwegserkrankungen nehmen bundesweit über alle Altersgruppen ab.“