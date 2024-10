Kamenz - Die Inflationsrate in Sachsen ist wieder leicht angestiegen. Nach vorläufigen Zahlen lag die Jahresteuerung im Oktober bei 2,8 Prozent, 0,4 Punkte höher als noch im September, wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilt. Deutlich mehr zahlen mussten die Menschen im Vergleich zum Oktober 2023 für Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (plus 6,9 Prozent) sowie für alkoholische Getränke und Tabakwaren (plus 4,4 Prozent).

Auch beim Wintercheck für das Auto musste tiefer in die Tasche gegriffen werden. Räderwechsel (plus 10,1 Prozent), Inspektion (plus 8,1 Prozent), Pkw-Wäsche (plus 6,7 Prozent) oder der Kauf von Autoreifen (plus 7,0 Prozent) wurden jeweils teurer. Aber auch die Preise für eine Fahrradinspektion vor dem Start in die dunklere Jahreszeit stiegen um 8,5 Prozent.