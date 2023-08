Kamenz - Der Preisauftrieb in Sachsen ist nach wie vor stark. Die Jahresteuerungsrate erhöhte sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz vom Mittwoch im August voraussichtlich leicht auf 6,8 Prozent und lag damit nach dem Absinken auf 6,7 Prozent im Vormonat wieder auf dem Niveau vom Juni. Die Verbraucherpreise stiegen verglichen mit dem Juli voraussichtlich um 0,3 Prozent, wobei der Bereich Verkehr aufgrund von Tarifanpassungen mit 0,9 Prozent die höchste Zunahme auswies.

Vor allem Einzel- oder Tageskarten im Verbundverkehr (plus 2,2 Prozent) verteuerten sich deutlich, ebenso Monatskarten für Erwachsene (plus 2,1 Prozent) und Lehrlinge (1,6 Prozent), die mit dem Deutschland-Ticket nicht günstiger ersetzbar seien. Die Preise für Kraftstoffe lagen um 4,4 Prozent über denen vom Juli. Günstiger dagegen waren Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (minus 0,2 Prozent), ebenso frisches Gemüse (minus 3,4 Prozent) und Obst (minus 1,6 Prozent) oder Butter (minus 3,8 Prozent) sowie Milch (minus 1,1 Prozent).

Der Verbraucherpreisindex insgesamt lag laut der Behörde voraussichtlich um 6,8 Prozent über dem vom August 2022. Danach waren den vierten Monat in Folge Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (plus 9,4 Prozent), Alkohol und Tabakwaren (plus 9,6 Prozent), Übernachtungen in Gaststätten und Hotels (plus 8,8 Prozent) sowie Kleidung und Schuhe (plus 4,0 Prozent).