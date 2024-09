Kamenz - Die Inflationsrate in Sachsen ist weiter gesunken. Nach vorläufigen Zahlen lag die Jahresteuerung im September bei 2,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilt. Im August betrug der Wert 2,6 Prozent. Die höchste Steigerung im Vergleich zum September 2023 verzeichnete das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe (plus 6,4 Prozent) sowie Versicherungen (plus 12,5 Prozent) und Dienstleistungen sozialer Einrichtungen, deren Preise sich um 8,3 Prozent erhöhten. Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke sind dagegen im Mittel um zwei Prozent gestiegen.