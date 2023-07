Bremen - Nach dem Brand eines Industriegebäudes in Bremen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Das Gebäude auf dem Gelände einer Kaffeerösterei im Stadtteil Hemelingen wurde stark beschädigt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der Brand war am Freitagabend ausgebrochen, rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren insgesamt bei dem Großeinsatz vor Ort. Als die Brandbekämpfer anrückten, seien bereits Flammen aus dem Dach des Gebäudes in der Nähe der Autobahn 1 geschlagen, das Feuer drohte auf angrenzende Gebäudeteile überzugreifen.

Nach etwa dreieinhalb Stunden war der Brand gelöscht. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Brandursache war zunächst unklar, auch die Schadenshöhe stand noch nicht fest. Die Feuerwehr geht von einem hohen Schaden aus. Ein Statiker solle nun prüfen, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist.