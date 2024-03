Erfurt/Jena - Am Erfurter Dom, auf der Wartburg oder am historischen Rathaus in Jena gehen am Samstag für eine Stunde die Lichter aus. Etliche Thüringer Städte beteiligen sich an der Earth Hour, zu der die Umweltstiftung WWF unter dem Motto „Deine Stunde für die Erde!“ aufgerufen hatte. Um 20.30 Uhr werden demnach an zahlreichen Sehenswürdigkeiten und vielen anderen Orten weltweit für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet. In Thüringen haben unter anderem die Städte Erfurt, Jena, Weimar, Gera und Eisenach ihre Einwohner zu der Aktion aufgerufen.

Die Lichter gehen in berühmten Bauwerken genauso wie in Büros, Häusern und Wohnungen aus. Neben dem einstündigem Verzicht auf Licht kann sich laut WWF jeder auch schon vor der Aktion für das Klima einsetzen. In einer „Hour Bank“ zählt die Stiftung seit dem 1. März jede einzelne Stunde zusammen, die sich Menschen für das Klima oder die Demokratie einsetzen.