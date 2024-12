Sächsische Mädchen leben im Schnitt deutlich länger als im Freistaat geborene Jungen. Und ihre Lebenserwartung ist auch höher als die von Mädchen in anderen Bundesländern.

In Sachsen geborene Mädchen werden im Schnitt fast 84 Jahre

Die Lebenserwartung in Sachsen weist eine markante Geschlechterlücke auf. (Symboldbild)

Kamenz - In Sachsen geborene Mädchen haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 83,6 Jahren. Nur in Baden-Württemberg geborene Mädchen werden im bundesweiten Vergleich noch älter. Das teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit. Damit liegt die Lebenserwartung der Mädchen auch weiter über jener der Jungen. Sie werden demnach im Schnitt 77,4 Jahre alt.

In allen Bundesländern übertreffen neugeborene Mädchen die Jungen um mindestens vier Jahre. Besonders groß ist dieser Unterschied in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo er mehr als sechs Jahre beträgt.