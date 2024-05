Halle - In Sachsen-Anhalt werden immer weniger Tiere geschlachtet. Die Zahl der gewerblich geschlachteten Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde habe 2023 bei 2,57 Millionen gelegen, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Das seien 25,5 Prozent weniger gewesen als ein Jahr zuvor. Die Schlachtmenge habe bei 246.031 Tonnen gelegen. Seit mehreren Jahren sinkt die Zahl gewerblicher Schlachtungen im Land. Mit Blick auf Schweine, die immer noch mit Abstand am häufigsten geschlachtet werden, ging die Fleischproduktion seit dem Rekordjahr 2017 mit 480.436 Tonnen um 49 Prozent zurück, wie die Statistiker weiter mitteilten.