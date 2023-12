Mannheim - Der ThSV Eisenach hat sich im neunten Auswärtsspiel die ersten Auswärtspunkte gesichert. Bei den Rhein-Neckar Löwen in Mannheim gewann der Handball-Erstligist mit 27:26 (13:13). Vor 8602 Zuschauern war Manuel Zehnder mit 13 Toren, davon vier verwandelte Siebenmeter, der beste Werfer.

Der Aufsteiger begann selbstbewusst, konnte die Löwen aber nicht lange auf Distanz halten. Dies lag nicht zuletzt an einigen starken Paraden vom Torwart David Späth, der in der ersten Hälfte 42 Prozent der Eisenacher Torwürfe entschärfte. Die zweite Hälfte startete sehr ausgeglichen. Keine der beiden Mannschaften schaffte es, sich entscheidend abzusetzen und so entschied sich die Partie in letzter Sekunde.

Nach einem technischen Fehler von Zehnder wechselte 13 Sekunden vor Schluss der Ballbesitz, doch die Löwen scheiterten mit ihrem Torversuch. Im Gegenangriff kam es zu einem Foul von Olle Forsell Schefvert, und Zehnder trat vom 7-Meter-Punkt an. In letzter Sekunde verwandelte er zum 27:26-Endstand für Eisenach.