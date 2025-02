Die Leiche war in der Nähe des Hauptbahnhofs gefunden worden. Bei der Obduktion wurde nicht nur die Identität festgestellt.

In Leipzig entdeckter Toter: keine Hinweise auf Straftat

Leiche in Leipzig entdeckt - keine Hinweise auf Straftat. (Symbolbild)

Leipzig - Nach dem Fund einer männlichen Leiche in Leipzig ist die Identität des Toten geklärt worden. Es handelt sich um einen 45-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion hätten sich keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung oder ein sonstiges Fremdverschulden ergeben. Damit liegen derzeit keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor, wie es weiter hieß. Der Tote war am Montagvormittag in der Nähe des Hauptbahnhofes entdeckt worden.