Merseburg - Wegen versuchter Brandstiftung in der Neumarktkirche Merseburg sitzt ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige befinde sich in einer Jugendanstalt, teilte die Polizei mit. Am Donnerstagnachmittag hatte im Bereich der Toiletten ein Kunststoffgegenstand gebrannt. Das Feuer konnte gelöscht werden, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Der Schaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt, hatte es geheißen.