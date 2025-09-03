Berlin - Polizisten haben in Berlin einen 32-Jährigen verhaftet, der vor gut zwei Monaten einen Mann bei einem Streit in Gesundbrunnen in den Fuß geschossen haben soll. Der Verdächtige wurde bereits am Montag in Wedding festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Mit Unterstützung von Spezialkräften rückten die Beamten bei dem 32-Jährigen an, um den Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken. Außerdem wurde seine Wohnung durchsucht. Es seien Beweismittel sichergestellt worden, hieß es. Bei seiner Festnahme wurde der Mann nach Angaben der Polizei verletzt. Er sei ambulant versorgt worden.