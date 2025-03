Sich in Badehose oder Bikini endlich wieder in der Sonne aalen - die Zeit rückt näher, der Frühling kommt. Aber doch nicht beim Skilaufen im Harz. Oder etwa doch?

Goslar - In Badehose, Shorts und Bikini auf der Ski-Piste am Wurmberg: Im Harz hat die Wurmbergseilbahn zum Saisonabschluss am Wochenende Sonnenhungrige in luftigen Outfits auf die Piste gelockt - und sie kamen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag seien rund 50 Sonnenanbeter in Bermuda-Shorts und mit freiem Oberkörper Ski gelaufen, sagte Fabian Brockschmidt, der Betriebsleiter der Seilbahn. „Es war eine Augenweide.“ Wer im entsprechenden Sommer-Look erschien, musste nur den Kinder-Preis bezahlen.

Den „ganz großen Ansturm“ habe es nicht mehr gegeben, sagte er. Insgesamt seien aber am Samstag noch einmal rund 300, am Sonntag etwa 200 Menschen am Wurmberg im Landkreis Goslar Ski gelaufen. Es sei warm gewesen, um 13 Grad. Der Schnee sei aber noch gut. Auch Besucher im Minirock seien gekommen - oder im Bikini mit Morgenmantel darüber. Selbst Radfahrer seien auf der Piste gewesen.

Am Montag beginnt nach Angaben der Wurmbergseilbahn die Frühjahrsrevision - nach 45 Skitagen in diesem Jahr. „Heute ist Feierabend für mich“, sagte Brockschmidt.