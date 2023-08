Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 wird Torwart Leo Weinkauf in allen möglichen Partien im DFB-Pokal einsetzen. „Die Entscheidung ist so, dass generell Leo im Pokal spielt“, wurde 96-Trainer Stefan Leitl am Dienstag in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Wir haben einen zweiten Wettbewerb, und mit Leo Weinkauf einen Keeper, der es sich verdient hat, dort zu spielen.“ 96 setzt in der Liga auf Kapitän Ron-Robert Zieler.

Weinkauf hatte auch in der vergangenen Spielzeit in den DFB-Pokal-Spielen der Niedersachsen im Tor gestanden. Nach einem 0:2 gegen Bundesligist Borussia Dortmund war 96 in der zweiten Runde des Pokals ausgeschieden. „In den Spielen hat er es gut gemacht“, sagte Leitl.

Hannover spielt am Freitag (18.00 Uhr/Sky) in der ersten Pokalrunde bei Drittligist SV Sandhausen. Die Partie wird Weinkaufs dritter Einsatz für die 96-Profis. Der 27-Jährige war im Sommer 2022 vom MSV Duisburg gekommen und stand insgesamt in 111 Spielen der 3. Liga auf dem Platz.