Erfurt - Starke Gewitter trüben am Wochenende immer wieder den Sommer in Thüringen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, ziehen bei maximalen Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad am Freitagmittag von Osten her Gewitter mit Starkregen, stürmische Böen und Hagel durch. Danach weht zeitweise ein böiger Wind. Im Bergland werden zwischen 21 und 25 Grad erwartet.

Nach freundlichem Beginn bleibt es am Samstag zunächst meist trocken, ehe der Vorhersage zufolge bei bis zu 30 Grad am späten Nachmittag und Abend vor allem im Bergland wieder lokal begrenzt kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel aufziehen. Im Bergland werden es bis zu 27 Grad. Es besteht Unwettergefahr. Der Sonntag wird bei 21 bis 28 Grad stark bewölkt. Es gibt schauerartigen, teils gewittrigen Regen.