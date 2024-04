Dresden - An den Ampeln in Dresden sind in den vergangenen Jahren viele der Grünen Pfeile verschwunden. Wie eine Anfrage von Linke-Politiker André Schollbach ergab, sank die Zahl von 274 im Jahr 2013 auf aktuell 210. Schollbach warf Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) vor, den Verkehrsfluss in Dresden auszubremsen. „Der Grüne Pfeil ist eine sinnvolle Erfindung aus DDR-Zeiten, die wir bewahren sollten. Die anhaltende Tendenz, immer mehr Grüne Pfeile zu entfernen, werden wir kritisch auf den Prüfstand stellen.“

In der DDR war der Grüne Pfeil 1978 eingeführt worden. Er erlaubt das Rechtsabbiegen an einer Kreuzung auch bei Rot. Gegen seine Entfernung nach der Wiedervereinigung gab es Protest. Am 1. März 1994 wurde der Grüne Pfeil Bestandteil der Straßenverkehrsordnung der Bundesrepublik Deutschland und in deutschen Großstädten montiert. Verkehrsplaner setzten große Hoffnung in eine Beschleunigung des Verkehrs. Doch später wurden die Blechschilder vielerorts wieder abgebaut.