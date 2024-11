Die Zahl der Baugenehmigungen ist erneut deutlich zurückgegangen. Bereits im letzten Jahr gab es einen Einbruch. Der setzt sich in diesem Jahr fort. Aber nicht in allen Bereichen.

Immer weniger Baugenehmigungen in Sachsen-Anhalt

Halle - Die Zahl der Baugenehmigungen geht in Sachsen-Anhalt weiter zurück. Nach einem Einbruch im vergangenen Jahr setzte sich der Rückgang auch in diesem Jahr fort, wie aus Daten des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Demnach seien in den ersten neun Monaten dieses Jahres 2.153 Baugenehmigungen erteilt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das ein Rückgang um fast elf Prozent. Schon im Vorjahr waren die Baugenehmigungen um rund ein Drittel eingebrochen.

Vor allem bei Wohngebäuden habe es mit 18 Prozent einen starken Rückgang gegeben, teilte die Statistikbehörde mit. Insgesamt seien rund 1.500 Wohngebäude in den ersten drei Quartalen genehmigt worden. Bei den Nichtwohngebäuden habe es dagegen einen Anstieg um 16 Prozent gegeben. Hier seien knapp 600 Gebäude bewilligt worden.

Hohe Kredite und teure Baumaterialien als Gründe

Die Zahl der Baugenehmigungen ist bundesweit stark gefallen. Angesichts gestiegener Kreditzinsen und teurer Baumaterialien halten sich private Hausbauer ebenso wie große Investoren zurück. Seit dem Jahr 2007 schwankte die Zahl der Baugenehmigungen in Sachsen-Anhalt zwischen 4000 und rund 5500 pro Jahr.