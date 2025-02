Halle - In Sachsen-Anhalt gehen immer mehr Altersrentnerinnen und -rentner weiter arbeiten. Derzeit sind es etwa 29.000 nach rund 18.600 im Jahr 2014, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle mitteilte. Aktuell bildeten die arbeitenden Rentner einen Anteil von 3,4 Prozent an allen sozialversicherungspflichtig oder geringfügig Beschäftigten im Land. Deutschlandweit liege der Anteil bei 3,7 Prozent, in Ostdeutschland bei 3,3 Prozent.

Die meisten Rentnerinnen und Rentner sind als Minijobber tätig. Was sie tun? Männer seien als Fahrer unterwegs, in der Lagerwirtschaft, bei Zustelldiensten und in der Gebäudetechnik. Frauen arbeiten vermehrt in Büro und Sekretariat, in der Reinigungsbranche oder in Erziehung und Sozialarbeit.